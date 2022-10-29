Кличко розповів, яких видів транспорту стосуватиметься економія електроенергії — Finance.ua

Кличко розповів, яких видів транспорту стосуватиметься економія електроенергії Вчора 08:33 — Енергетика

Економія електроенергії в столиці може торкнутися деяких видів громадського транспорту: тролейбусів та трамваїв.

Метро не зупинятиметься, про це про це сказав мер Києва Віталій Кличко.

"Метро зупинити ми не можемо, бо це ключова транспортна артерія нашого міста. Ми переглядаємо графіки руху трамваїв, щоб максимально ефективно використовувати енергію в пікові часи навантаження.

Там, де навантаження немає, будемо максимально зменшувати рух трамваїв, щоб максимально економити електроенергію", — сказав мер Києва Віталій Кличко.

Довідка Finance.ua:

У ДТЕК переглянуть графіки віялових відключень електроенергії для Києва. Тривалість обмежень може зрости до шести годин. Про це в ефірі телемарафону повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. За його словами, нові графіки підготують протягом одного-двох днів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.