Клієнти Сбєрбанку більше не зможуть платити в Китай — Finance.ua

У мобільному додатку Сбєрбанку більше не можна надсилати перекази на електронні гаманці Alipay, що обмежило можливості переказу коштів фізособами з росії в Китай.
Як пояснило джерело газети на платіжному ринку, сервіс користувався великим попитом: з його допомогою переводили гроші на батьківщину громадяни КНР, що працюють у східній частині росії, а також росіяни в рамках сірого імпорту для оплати поставок невеликих партій китайських товарів.
У прес-службі Сбєрбанку повідомили, що сервіс поповнення гаманців Alipay реалізувався в партнерстві з Western Union і його роботу було зупинено у зв’язку з відходом WU з росії через українську кризу.