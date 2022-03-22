Клієнти Сбєрбанку більше не зможуть платити в Китай — Finance.ua
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Клієнти Сбєрбанку більше не зможуть платити в Китай

Вчора 13:11Фондовий ринок
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У мобільному додатку Сбєрбанку більше не можна надсилати перекази на електронні гаманці Alipay, що обмежило можливості переказу коштів фізособами з росії в Китай.
Як пояснило джерело газети на платіжному ринку, сервіс користувався великим попитом: з його допомогою переводили гроші на батьківщину громадяни КНР, що працюють у східній частині росії, а також росіяни в рамках сірого імпорту для оплати поставок невеликих партій китайських товарів.
У прес-службі Сбєрбанку повідомили, що сервіс поповнення гаманців Alipay реалізувався в партнерстві з Western Union і його роботу було зупинено у зв’язку з відходом WU з росії через українську кризу.

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За матеріалами: Економічна Правда
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