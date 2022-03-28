Клієнти ПриватБанку вже отримали 10,4 млрд грн допомоги від держави на картки єПідтримка — Finance.ua
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Клієнти ПриватБанку вже отримали 10,4 млрд грн допомоги від держави на картки єПідтримка

Вчора 17:41Особисті фінанси
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Клієнти ПриватБанку вже отримали 10,4 млрд грн допомоги від держави на картки єПідтримкаКлієнти ПриватБанку вже отримали 10,4 млрд грн допомоги від держави на картки єПідтримка
Клієнти ПриватБанку вже отримали 10,4 млрд грн допомоги від держави на картки єПідтримка. Подати заявку у Дії ще можна встигнути до 31 березня.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«1,6 мільйонів українців вже отримали на картки єПідтримка ПриватБанку державну допомогу за втратою доходу на суму 10,4 млрд грн. Загалом клієнти ПриватБанку подали 2,1 млн заявок на отримання державної допомоги», — сказано в повідомленні.
Згідно з рішеннями уряду, заявку на отримання допомоги ще можна встигнути подати до 31 березня 2022 року через мобільний додаток Дія — Послуги- єПідтримка — Отримати допомогу.
Зарахування відбудеться на картку єПідтримка протягом 10 днів від дати подання заявки.

Довідка Finance.ua:

  • українці що живуть у регіонах, економічна діяльність яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій, отримують одноразову матеріальну допомогу у зв’язку із втратою частини доходу у розмірі 6 500 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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