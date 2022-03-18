Клієнти ПриватБанку вже можуть додавати власні картки Visa та Mastercard до гаманця сервісу PayPal — Finance.ua
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Клієнти ПриватБанку вже можуть додавати власні картки Visa та Mastercard до гаманця сервісу PayPal

Вчора 14:18Фінтех і Картки
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Клієнти ПриватБанку вже можуть додавати власні картки Visa та Mastercard до гаманця сервісу PayPalКлієнти ПриватБанку вже можуть додавати власні картки Visa та Mastercard до гаманця сервісу PayPal
Клієнти ПриватБанку можуть без обмежень додавати власні картки Visa та Mastercard до гаманця сервісу PayPal.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«З моменту відкриття нових функцій для українців ними вже скористалися більше 1000 клієнтів ПриватБанку. Відучора провідний світовий фінансовий сервіс додав до послуг, доступних клієнтам в Україні, можливість отримання грошових переказів від рідних та друзів по всьому світу та отримання їх через банківські картки ПриватБанку», — сказано в повідомленні.
За повідомленням PayPal, така послуга буде працювати для всіх українських громадян які зараз знаходяться як в Україні, так і за кордоном.
«Також на період воєнних дій компанія тимчасово відмовляється від власної комісії для клієнтів, які надсилають кошти на українські рахунки PayPal або отримують кошти на українські рахунки PayPal. Клієнти ПриватБанку можуть переводити кошти з гаманця PayPal на кредитні або дебітні картки Visa та Mastercard без додаткових комісій», — додали в ПриватБанку.

Довідка Finance.ua:

  • у четвер, 17 березня, платіжна система PayPal офіційно запрацювала в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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