Кліматична криза коштує світові $16 млн щогодини — дослідження Сьогодні 23:05 — Світ

Кліматична криза коштує світові $16 млн щогодини — дослідження

Нове дослідження свідчить, що кліматична криза, спричинена екстремальними погодними умовами, щогодини коштує світові 16 мільйонів доларів протягом останніх 20 років.

Про це йдеться в дослідження журналу Nature Communications , пише Guardian

Посилення штормів, повеней і спеки завдало щонайменше 2,8 трильйона доларів збитків протягом 2000−2019 років. У цей проміжок часу середні витрати становили 140 мільярдів доларів щороку.

А от у 2022 році йдеться вже про 280 мільярдів доларів збитків. Дослідники кажуть, що відсутність даних, передусім у країнах із низьким рівнем доходу, означає, що ці дані, ймовірно, серйозно занижені. Окрім того, у цю суму не включені витрати на тлі зниження врожайності та підвищення рівня моря.

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За даними дослідження, протягом 20 років від погодних умов постраждали 1,2 мільярда людей.

Окрім того, 53% збитків спричинені змінами клімату, на які вплинуло людство.

Дослідники кажуть, що найвищі кліматичні витрати відбулись у:

2003 році, коли в Європі зафіксували надвисокі температурні показники;

2008 році, коли циклон «Наргіс» уразив М’янму;

2010 році, коли в Сомалі сталася посуха, а в росії зафіксували хвилю спеки.

Також значні майнові витрати у 2005 і 2017 роках сталися через урагани в США. Зокрема, у ті роки зафіксували потужні урагани «Катріна», «Харві» та «Ірма».

Доктор Стефан Галлеґатт зі Світового банку, який не входить до дослідницької групи, переконаний, що це дослідження показало, наскільки помітно зміна клімату збільшує глобальні економічні втрати від катастроф.

«Один з уроків дослідження полягає в тому, що глобальні дослідницькі центри — переважно розташовані в багатих країнах — повинні більше працювати над тим, що відбувається в бідніших країнах», — вважає Галлеґатт.

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