Класичні схеми роботодавців-шахраїв: як не помилитися з працевлаштуванням — Finance.ua

Класичні схеми роботодавців-шахраїв: як не помилитися з працевлаштуванням

Вчора 17:05 — Особисті фінанси

Через війну багато українців втратили роботу. Ті, хто перебувають у більш-менш мирних регіонах та готові працювати, активно переглядають вакансії. Як не потрапити на вудку аферистам, які намагаються нажитися на війні?

Журналісти розповіли про класичні пастки роботодавців-аферистів.

Тестове завдання = безкоштовна робота

Журналістам та перекладачам часто при прийомі на роботу пропонують виконати тестове завдання. Недобросовісні роботодавці можуть у такий спосіб отримати чимало готових текстів або навантажити завданнями, за які потім не заплатять. Класичний приклад: «Виконайте завдання», а потім: «Вибачте, ви нам не підходите». Нормальним вважається, коли тестове завдання одне для всіх, зазначено в описі вакансії.

Персональні дані

Варто насторожитися, якщо вас просять надіслати скановані копії документів. В умовах воєнного стану таке прохання може бути цілком адекватним, але тільки від того роботодавця, якому ви повністю довіряєте. Якщо невідома вам контора з мінімальною кількістю позитивних відгуків просить надіслати персональні дані — варто замислитись.

Гроші наперед

Якщо роботодавець просить від вас гроші наперед, сміливо продовжуйте пошук. Принцип був і залишається одним — пристойні роботодавці платять за роботу та навчання у себе, а не ви платите конторі.

Як не потрапити в тенета шахраїв:

перевіряйте інформацію про роботодавця. Читайте відгуки, дивіться на сайт компанії, її соцмережі та читайте відкриту інформацію. Якщо вакансія викликає у вас підозру — може, компанія про неї і не знає. А шахраї, користуючись ім’ям компанії, намагаються обдурити вас. Не лінуйтеся — дзвоніть у компанію та все уточнюйте;

шукайте вакансії на надійних сайтах з пошуку роботи. На жаль, там теж можуть затесатися шахраї;



продовжуйте пошук, якщо вам пропонують неймовірний дохід (більше, ніж було в середньому на ринку до війни) та мало зобов’язань;



не продовжуйте комунікацію, якщо бачите, що у вас просять гроші/послуги наперед або завантажують безплатною роботою.



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