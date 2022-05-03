Кіпр став першою країною ЄС зі стовідсотковим покриттям території мережею зв'язку 5G — Finance.ua

Кіпр став першою країною ЄС зі стовідсотковим покриттям території мережею зв'язку 5G Кіпр став першою країною ЄС зі стовідсотковим покриттям території мережею зв'язку 5G У Кіпрі забезпечили повне покриття території зв’язком стандарту 5G.
Про це повідомила телекомунікаційна компанія CYTA (Cyprus Telecommunication Authority).
«Технологія 5G та її переваги тепер доступні на території всього Кіпру, навіть у найвіддаленіших його районах», — зазначив генеральний директор компанії Андреас Неоклеус.
А президент CYTA Міхаліс Іоаннідіс додав, що це досягнення, якого поки що не має жодна інша країна ЄС.
Останнім населеним пунктом країни, на який поширили зв’язок стандарту 5G, 2 травня стало гірське село Сикопетра, розташоване на кордоні провінцій Лімасол, Нікосія та Ларнака.
Перша мережа зв’язку в зазначеному стандарті — Cytamobile-Vodafone 5G, що дозволила забезпечити швидкість трафіку в 1 Гігабіт за секунду з можливістю одночасного підключення до тисяч пристроїв, поширювалася на Кіпрі починаючи з 1 лютого 2021 року.
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