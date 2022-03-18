"Кінець імперії": українські активісти створили NFT-колекцію, аби допомогти армії — Finance.ua
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"Кінець імперії": українські активісти створили NFT-колекцію, аби допомогти армії

Вчора 18:36Фінтех і Картки
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Зараз кожен громадян намагається зробити свій внесок до перемоги України, вдаючись до всіх можливих засобів: від постів у соціальних мережах до роздачі їжі, амуніції військовим.
Так, група молодих підприємців (Денис Нестеренко, Алекс Коваленко, Андрій Потійко та Олександр Ахметов) створила свою благодійну організацію «Трушна перемога», де одним із способів збору коштів для потреб військових, ТРО та тих, хто евакуювався, вирішила задіяти продаж колекції NFT-зображень .
Кошти, що спрямовуються до їхнього фонду, використовуються, наприклад, для закупівлі обладнання, амуніції, одягу, оплати за доставку гуманітарних вантажів, забезпечення харчування для ТРО.
Про колекцію. Колекція, розроблена командою фонду, називається «Кінець імперії» і вже налічує 28 зображень, які щодня поповнюються. Вона присвячена нинішнім військовим подіям. Наприклад, перші 9 картинок — про острів Зміїний та знамениту фразу про російський військовий корабель.
Уся колекція виставлена ​​на спеціальному аукціоні, де її можна купити. Ознайомитися з колекцією можна тут — https://theendofempire.org/
"Кінець імперії": українські активісти створили NFT-колекцію, аби допомогти армії
Ціни на деякі зображення стартують від $2000, а деякі можна придбати і до $200.
Алгоритм покупки NFT-зображень:
  • треба зареєструватись на сайті світової криптовалютної біржі Binance;
  • поповнити там свій рахунок (гаманець), наприклад придбати криптовалюту Ethereum (ETH);
  • перейти на сайт аукціону, де можна взяти участь у ньому, придбати колекційні цифрові зображення — і тим самим зробити свій внесок у спільну перемогу.
Перший аукціон продажу NFT-колекції «Кінець імперії» завершиться 23 березня о 18:00, але у благодійному об’єднанні запевняють, що це лише перший етап, колекція постійно оновлюється та будуть запущені нові аукціони.
За матеріалами: Finance.UA
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