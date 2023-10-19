Кінець хаосу з ручною поклажею: Lufthansa встановить універсальні полиці (фото) — Finance.ua

Кінець хаосу з ручною поклажею: Lufthansa встановить універсальні полиці (фото) Сьогодні 05:39 — Фондовий ринок

Кінець хаосу з ручною поклажею: Lufthansa встановить універсальні полиці (фото)

Хаос на борту літаків, коли пасажири намагаються засунути ручну поклажу в маленькі верхні відсіки, скоріш за все, піде в минуле.

Як йдеться в матеріалі Mail Online , це пов’язано з тим, що були випущені нові види надвеликих верхніх контейнерів. Нові контейнери Airspace L від Airbus будуть встановлені на 38 літаків A320 німецького перевізника Lufthansa в січні 2025 року.

Вони забезпечують на 60 відсотків більше місця для багажу, ніж контейнери А320 попереднього покоління, дозволяючи розмістити три додаткові пакети на контейнер та вміщують пакети розміром 61 см (висота) x 38 см (ширина) x 25 см (глибина).

У Airbus заявили:"L Bins розраховані на модернізацію за три-п'ять днів, що є найшвидшим та економічно ефективним рішенням Airbus з модернізації А320″.

У компанії відзначили, що використання великих відсіків призведе до скорочення простоїв літаків. Крім того, буде можливість розмістити три додаткові місця для багажу в кожному контейнері, що підвищує зручність для клієнтів і екіпажу при посадці і висадці.

Перевізник додав: «Контейнери, виготовлені з надлегких і високостійких композитних матеріалів, будуть вироблятися компанією EFW (Elbe Flugzeugwerke GmbH)».

American Airlines стала першим замовником верхньої багажної полиці Airbus Airspace XL, в яку можна вмістити валізи висотою до 60 см (24 дюйма) x 40 см в ширину (16 дюймів) x 25 см (10 дюймів) в глибину.

Компанія American запустила Airspace XL на своєму літаку Airbus A321 neo.

Для довідки: норма провезення великої ручної поклажі на рейсах Ryanair становить 55 см (висота) x 40 см (ширина) x 20 см (глибина).

УНІАН За матеріалами:

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