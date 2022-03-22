Кімната чи квартира: за скільки можна орендувати житло у Чехії — Finance.ua
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Кімната чи квартира: за скільки можна орендувати житло у Чехії

Вчора 08:31Нерухомість
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Чехія стала однією з країн Європи, куди активно приймають біженців із України після початку російського вторгнення. Відтак для багатьох українців стало актуальним питання оренди житла у цій країні.
Портал «Сьогодні» дізнався, де і за скільки можна орендувати квартири у Чехії та які ще є варіанти.

Прага

Столиця Чехії, як і в будь-якій іншій країні, має досить високі ціни на житло. Подекуди орендна плата сягає 70–80 тисяч крон на місяць (92–100 тисяч гривень). Проте для невибагливих наймачів є дешевші пропозиції. Найвигідніше знімати не цілу квартиру, а лише одну кімнату або горище і ділити житло з іншими людьми. Такий варіант коштуватиме 3–6 тисяч крон (4–8 тисяч гривень).
Кімната чи квартира: за скільки можна орендувати житло у Чехії
Кімната чи квартира: за скільки можна орендувати житло у Чехії
Ціни на прості однокімнатні квартири стартують від 7 тисяч крон на місяць. Можна знайти і більш комфортні для проживання будинки, але їх вартість буде вищою.

Злинський край

Найсхідніша територія Чехії, що межує з Польщею, також пропонує різні ціни на житло. Найдешевші пропозиції — щодо оренди окремої кімнати та співмешкання з іншими квартирантами, ціна стартує від 2,5 тисяч крон на місяць (від 3,2 тисяч гривень).
Кімната чи квартира: за скільки можна орендувати житло у Чехії
Вартість оренди однокімнатної квартири нижча, ніж у столиці. Власники квартир просять від 5–6 тисяч крон на місяць (6,5–8 тисяч гривень).
Кімната чи квартира: за скільки можна орендувати житло у Чехії

Морево-Силезский край

Найвигідніші варіанти для українців, схоже, саме у північній Моравії поблизу кордону з Польщею. Тут можна орендувати квартиру з пристойним ремонтом за ціною від 2,5 тисяч крон на місяць (3,2 тисяч гривень). Проте з такими пропозиціями потрібно бути уважними, тому що в таких приміщеннях не завжди є меблі.
Кімната чи квартира: за скільки можна орендувати житло у Чехії
Кімната чи квартира: за скільки можна орендувати житло у Чехії

Оломоуцький край

Ще одна східна територія Чехії багата на пропозиції оренди саме кімнат від 2,5 тисячі крон на місяць (3,2 тисячі гривень). Окрема квартира або навіть будиночок коштуватиме 5 тисяч крон на місяць (6,5 тисяч гривень).
Кімната чи квартира: за скільки можна орендувати житло у Чехії
Кімната чи квартира: за скільки можна орендувати житло у Чехії

Центральний край

Ця область розташована навколо Праги, відповідно ціни тут дещо вищі, зате інфраструктура дозволяє швидко дістатися столиці. Вартість оренди кімнати стартує від 5 тисяч крон на місяць (6,5 тисяч гривень). За ту саму суму можна знайти і повноцінну квартиру, а іноді навіть із балконом.
Кімната чи квартира: за скільки можна орендувати житло у Чехії
Кімната чи квартира: за скільки можна орендувати житло у Чехії
За матеріалами: Сьогодні
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