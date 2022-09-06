Кількість відгуків на вакансії в IT сягнула нового рекорду — Finance.ua

Кількість відгуків на вакансії в IT сягнула нового рекорду Вчора 13:06 — Особисті фінанси

Кількість відгуків на вакансії в IT сягнула нового рекорду

У серпні 2022 року компанії опублікували на сайті з анонімного пошуку роботи Djinni 18 992 вакансії, це на 440 більше, ніж у липні.

Про це повідомляє Highload з посиланням на Djinni.

Новий рекорд відгуків на вакансії

Інфографіка: Djinni

У липні було 230 тис. відгуків, а рік тому — лише 80 тис. У серпні кількість відгуків на вакансії збільшилася до 260 тис.

Кандидати з досвідом роботи менш ніж два роки становлять близько 50% усіх відгуків, і у Djinni стверджують, що за рік їх частка принципово не змінилася.

Інфографіка: Djinni

Найгірша ситуація для кандидатів без досвіду: вакансії junior frontend отримують в середньому 257 відгуків, вакансії Manual QA — 397.

Найбільшу винагороду у $10 тис. отримав кандидат, якого обрали на позицію Senior Java Software Engineer.

Нагадаємо, кількість наймів у липні 2022 року зросла на 20% у порівнянні з червнем, до 1 354.

«Так, шукати роботу стало тяжче, але багато компаній продовжують наймати», — кажуть у команді Djinni.

Довідка Finance.ua:

понад 50% ІТ-компаній не проводили релокацію і перейшли на віддалену роботу. Частина компаній вже частково повернулася до роботи з офісу;

понад 60% компаній сказали, що не зупиняли найм в Україні після 24 лютого. Але той самий відсоток компаній заявили про скорочення найму, з огляду на довоєнні плани, більш ніж на 20% у лютому-липні 2022 року.

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Highload За матеріалами:

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