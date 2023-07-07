Кількість вакансій продовжує зростати: де і кому найбільше пропонують роботу (інфографіка) — Finance.ua
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Кількість вакансій продовжує зростати: де і кому найбільше пропонують роботу (інфографіка)

Особисті фінанси
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Кількість вакансій продовжує зростати: де і кому найбільше пропонують роботу (інфографіка)
Кількість вакансій продовжує зростати: де і кому найбільше пропонують роботу (інфографіка)
Кількість вакансій на сайтах з пошуку роботи продовжує рости. Проте кількість пропозицій роботи все ще дещо менша за показники червня 2021 року.
Про це повідомляє Опендатабот.

Вакансії

Найбільший приріст вакансій на сайті Work.ua у червні до травня стався у таких категоріях:
  • «Освіта, наука» (+13%) — зокрема, вакансій вчителів початкових класів побільшало на 44%;
  • «Будівництво, архітектура» (+11%) — наприклад, кількість пропозиції для виконробів зросла на 23%;
  • «Логістика, склад, ЗЕД» — вакансій взагалі побільшало на 9%, найбільш помітне зростання — в оголошеннях операторів поштового відділення (+21%).
Після незначного зростання у травні, у червні нових та оновлених резюме поменшало на 4%. У червні було розміщено 351 тисяча актуальних резюме.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Другий місяць поспіль найбільш помітно зростає кількість пропозицій для пенсіонерів та людей з інвалідністю (+7%) й фахівців без досвіду — +5%.

Зарплати

Серед лінійних працівників найбільші зарплати котрий місяць поспіль зберігаються у медіабайєрів — 55 тисяч грн.
До топу високооплачуваних фахівців також увійшли водії-міжнародники — середня зарплатня 40 тисяч грн, та лікарі-ендодонтисти — 35 тисяч грн.

Гендерний розподіл

У червні на сайті більшало лише резюме жінок: + 3%. Жінки все ще частіше шукають роботу: 130 тисяч активних резюме проти 96,6 активних резюме чоловіків.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

Досвід кандидатів

Найбільша частка кандидатів у пошуку — люди без досвіду роботи (36%). Важливо, що шукачів із досвідом 5+ років лише трохи менше — 33%.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Нагадаємо, за даними Work.ua, середньоринковий рівень зарплат в Україні зростав поступово — тримався на рівні 15 000 грн аж до кінця минулого року, та з І кварталу 2023-го цифра збільшилася до 16 000 грн, наразі становить 16 500 грн. Це на 10% більше, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року.
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За матеріалами:
Finance.ua
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