Кількість робочих місць у криптоіндустрії скоротилася на 10% — Finance.ua
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Кількість робочих місць у криптоіндустрії скоротилася на 10%

Особисті фінанси
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Кількість робочих місць у криптоіндустрії скоротилася на 10%
Кількість робочих місць у криптоіндустрії скоротилася на 10%
За рік зайнятість у криптовалютному секторі скоротилася на 10% — з 210 000 до 190 000 співробітників.
Про це пише «Мінфін» з посиланням на звіт K33 Research.
Згідно з документом, індустрія налічує близько 10 000 компаній, загальна вартість яких становить приблизно $180 млрд. Приблизно 60% усіх співробітників працюють у компаніях, які займаються трейдингом та інвестиціями.
Майже 30% зайнятих у сфері цифрових активів мешкають у США. На Азію та Австралію сумарно припадає 35% робочої сили, а на Індію — 20%.
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У Європі зосереджено 24% криптопрацівників. Великобританія лідирує в регіоні за кількістю створених робочих місць — 13 тисяч.
«Загальна тенденція така, що багато компаній позбулися багатьох людей», — заявив виконавчий директор K33 Андерс Хелсет.
За його словами, наприкінці 2022 року компанії скоротили багато співробітників, а зараз індустрія «тримається на плаву завдяки значним сумам фінансування».

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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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