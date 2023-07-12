Кількість робочих місць у криптоіндустрії скоротилася на 10% — Finance.ua

Кількість робочих місць у криптоіндустрії скоротилася на 10% Сьогодні 20:23 — Особисті фінанси

Кількість робочих місць у криптоіндустрії скоротилася на 10%

За рік зайнятість у криптовалютному секторі скоротилася на 10% — з 210 000 до 190 000 співробітників.

Про це пише «Мінфін» з посиланням на звіт K33 Research.

Згідно з документом, індустрія налічує близько 10 000 компаній, загальна вартість яких становить приблизно $180 млрд. Приблизно 60% усіх співробітників працюють у компаніях, які займаються трейдингом та інвестиціями.

Майже 30% зайнятих у сфері цифрових активів мешкають у США. На Азію та Австралію сумарно припадає 35% робочої сили, а на Індію — 20%.

У Європі зосереджено 24% криптопрацівників. Великобританія лідирує в регіоні за кількістю створених робочих місць — 13 тисяч.

«Загальна тенденція така, що багато компаній позбулися багатьох людей», — заявив виконавчий директор K33 Андерс Хелсет.

За його словами, наприкінці 2022 року компанії скоротили багато співробітників, а зараз індустрія «тримається на плаву завдяки значним сумам фінансування».

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