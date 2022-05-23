Кількість пожертвувань у криптовалюті на підтримку України стала рекордною, — Мінцифри — Finance.ua
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Кількість пожертвувань у криптовалюті на підтримку України стала рекордною, — Мінцифри

Вчора 12:39Фінтех і Картки
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що кількість криптодонатів на підтримку України вже стала рекордною.
За рахунок криптофонду Aid For Ukraine придбали ще 13 автомобілів для ЗСУ, чотири з них — броньовані. Найближчим часом їх доставлять для виконання завдань спецназівцями та військовими Держспецзв’язку.
«У зоні бойових дій у автомобілів є важлива функція. Вони допомагають посилити мобільність військових, здійснювати маневри в тилу ворога та вивозити поранених бійців. Загалом за час війни за рахунок криптофонду ми закупили понад 100 автомобілів», — пише Федоров.
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Також коштом пожертвувань криптоспільноти Aid For Ukraine сплатив 110 дронів для благодійної ініціативи «Очі Армії», квадроцикли, протигази з фільтрами для захисту від хімічної, біологічної та радіоактивної дії, оптичні та тепловізійні девайси, бронежилети та інше.
За матеріалами: mc.today
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