Кількість підприємств, які зупинили діяльність, скоротилася до 14%, загальний рівень завантаженості потужностей на 40% нижчий за довоєнний — Finance.ua

Кількість підприємств, які зупинили діяльність, скоротилася до 14%, загальний рівень завантаженості потужностей на 40% нижчий за довоєнний

Вчора 10:16 — Особисті фінанси

Кількість підприємств, які зупинили діяльність, скоротилася до 14%, загальний рівень завантаженості потужностей на 40% нижчий за довоєнний

Кількість підприємств, що повністю зупинили свою діяльність у другій половині травня, скоротилася до 14% проти 17% у квітні, однак загальний рівень завантаженості потужностей залишається на 40% нижче за довоєнний.

Про це йдеться у щомісячному макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України (НБУ).

Відповідно до нього, відновлення стримують втрата ринків збуту, посилення цінового тиску і порушена логістика.

Водночас у травні кількість підприємств, які не мають проблем із нестачею ресурсів, зросла до 36%, а у 40% опитаних вистачить ресурсів більше ніж на місяць.

Згідно з опитуваннями НБУ, також стабілізувалася частка підприємств, які суттєво скоротили (більше ніж 30%) працівників, і тих, хто не змінив їх кількості.

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Середньозважений рівень зайнятості покращився, що може пояснюватися сезонністю, але залишається на 25% нижче, ніж до війни (на 40% на початку березня).

Зростання кількості вакансій суттєво поступається приросту резюме, навіть для фахівців ІТ, зазначає регулятор.

За різними опитуваннями, падіння зарплат у приватному секторі в середньому становить від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом.

Нацбанк зазначив, що найбільше падіння зарплат спостерігається у добувній промисловості та будівництві.

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