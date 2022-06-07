Кількість підприємств, які зупинили діяльність, скоротилася до 14%, загальний рівень завантаженості потужностей на 40% нижчий за довоєнний — Finance.ua

Кількість підприємств, які зупинили діяльність, скоротилася до 14%, загальний рівень завантаженості потужностей на 40% нижчий за довоєнний
Кількість підприємств, що повністю зупинили свою діяльність у другій половині травня, скоротилася до 14% проти 17% у квітні, однак загальний рівень завантаженості потужностей залишається на 40% нижче за довоєнний.
Про це йдеться у щомісячному макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України (НБУ).
Відповідно до нього, відновлення стримують втрата ринків збуту, посилення цінового тиску і порушена логістика.