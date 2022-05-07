Кількість підприємств, які повністю зупинилися, знизилася вдвічі в порівнянні з початком війни, - НБУ — Finance.ua

Кількість підприємств, які повністю зупинилися, знизилася вдвічі в порівнянні з початком війни, - НБУ

Вчора 21:02 — Особисті фінанси

Кількість підприємств, які повністю зупинилися, знизилася вдвічі в порівнянні з початком війни, - НБУ

Кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність, наприкінці квітня скоротилася майже вдвічі порівняно з початком військових дій (з 32% до 17%). Утім, 60% підприємств працює нижче довоєнного рівня завантаженості, майже 23% — більш ніж удвічі.

Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (квітень 2022 року).

Як зазначили в НБУ, у березні бойовими діями були охоплені 10 областей та м. Київ, які в минулому разом формували більше 55% ВВП. У квітні їх кількість зменшилася до шести, які раніше формували близько 20% ВВП.

«Падіння економічної активності спостерігалося й у порівняно спокійних областях через розриви ланцюгів постачання та виробництва, невизначеність та збільшення ризиків, відплив робочої сили та додаткові витрати. Проте навіть у таких умовах бізнес поступово адаптується», — йдеться в повідомленні.

Наприкінці квітня найбільше підприємств працювало в с/г, відновлювали роботу транспорт та переробна промисловість. Найскладніша ситуація в будівництві та добувній промисловості, значно нижче довоєнного рівня залишається завантаженість торгівлі. Насамперед поліпшилася завантаженість деокупованих територій, але в регіонах з активними бойовими діями/окупованих регіонах ситуація складна, зазначили в НБУ.

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Поліпшення оцінок запасу міцності корелює з послабленням впливу ведення бойових дій. Майже третина підприємств наразі не відчуває проблем із нестачею ресурсів, 48% опитаних − вистачить ресурсів більше, ніж на місяць. За коментарями підприємств, крім порушеної логістики та втрати ринків збуту, роботу обмежують комендантська година, заблоковані порти, погіршення платіжної дисципліни, окуповані або зруйновані потужності, закриті реєстри, зазначили в НБУ.

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