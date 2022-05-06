Кількість переміщених у безпечніші області підприємств зросла до 500, з них 300 розпочали роботу – Гетманцев — Finance.ua
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Кількість переміщених у безпечніші області підприємств зросла до 500, з них 300 розпочали роботу – Гетманцев

Вчора 19:33Фондовий ринок
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Кількість переміщених у більш безпечні області підприємств за урядовою програмою релокації бізнесу зросла до 500, із них 300 розпочали роботу, ще 122 передано на транспортування, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Уже півтисячі підприємств переміщено в безпечні локації, 300 із них продовжили свою роботу», — написав він у Телеграм.
Чотири підприємства перемістилися з Донецької та Луганської областей до Дніпропетровської, повідомив у Телеграм голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Серед них — Краматорський завод спецкріплення, що вже запрацював після переїзду.
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«Уже працює Краматорський завод спеціального кріплення. У травні стануть до роботи швейне виробництво з Лисичанська, мережа кав’ярень із Сєвєродонецька та Краматорська і Краматорський завод із виробництва промислових машин. Ще сім компаній розмістили в нашій області свої склади», — написав Резніченко.
Він також зазначив, що у квітні до Дніпропетровської області переїхали чотири вищі навчальні заклади та чотири коледжі з Донецької та Луганської областей, вони навчають студентів дистанційно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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