Кількість операцій зняття готівки зменшилась на третину з початку року (дослідження) — Finance.ua

Кількість операцій зняття готівки зменшилась на третину з початку року (дослідження) Вчора 09:45 — Кредит&Депозит

Кількість операцій зняття готівки зменшилась на третину з початку року (дослідження)

Загальна кількість трансакцій за картками за 9 місяців поточного року, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, зменшилися на 7,3%, а грошові об’єми збільшилися на 14,0%.

Про це свідчать дані UPC

«За дев’ять місяців 2022 року відмічається незначне зменшення активності держателів карток, а обсяги вже почали збільшуватися. Наразі держателі карток більше витрачають на товари і послуги ніж рік тому та менше знімають готівку у АТМ», — кажуть у компанії.

Як показують дані дослідження, кількість операцій зняття готівки в банкоматі зменшилась (-32,0%) та складає дві трансакції в місяць. Обсяги АТМ-трансакцій зменшилися на 5,2%, а середня сума чеку збільшилась на 39% та дорівнювала 2 821 грн.

Інфографіка: UPC

У той час як загальна кількість покупок карткою у POS-терміналах зменшилася на 6,0% та складала в середньому 9 трансакцій на одну активну картку. Держателі карток витратили на 26,3% більше. Середня сума чеку за рік збільшилися на 34% та дорівнює 480 грн.

Кількість оплат в інтернеті зменшилася на 2,0%, а їх обсяги збільшилися на 19,9%. Середня сума чеку дорівнювала 1 435 грн, що на 22,3% більше ніж минулого року.

Структура оплат в інтернеті майже не змінилась: держателі карток оплачували комунальні послуги, поповнювали мобільні телефони та платили за відео-ігри. Значно менше витрачали на послуги кур’єрів, замовлення готової їжі, магазини косметики, авіа та залізничні квитки.

Інфографіка: UPC

Сервіс переказів й надалі показує зростання. За дев’ять місяців 2022 року кількість таких переказів збільшилася на 33,3%, а за грошовими обсягами відбулося зростання таких переказів на 66,0%. Зауважимо, що середня сума операції дорівнювала 2 380 грн.

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