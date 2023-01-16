Кількість незаконних перетинів кордонів ЄС торік була найвищою з 2016 року — Finance.ua

Кількість незаконних перетинів кордонів ЄС торік була найвищою з 2016 року Сьогодні 05:02

Кількість незаконних перетинів кордонів ЄС торік була найвищою з 2016 року

Кількість нелегальних в’їздів до Європейського Союзу зросла у 2022 році на 64% у порівнянні з попереднім роком, досягнувши найвищого рівня з 2016 року.

Про це повідомили у прикордонному агентстві ЄС Frontex.

У 2022 році на зовнішньому кордоні ЄС, за попередніми підрахунками, було виявлено близько 330 тисяч нелегальних перетинів кордону. Це найвищий показник з 2016 року і на 64% більше, ніж у попередньому році.

Після спричиненого пандемією мінімуму у 2020 році вже другий рік поспіль спостерігається різке зростання кількості нелегальних в’їздів. На західнобалканський маршрут припадає майже половина від загальної кількості нелегальних перетинів. Сирійці, афганці та тунісці разом склали 47% виявлених осіб у 2022 році. Кількість сирійців приблизно подвоїлася до 94 тисяч.

Жінки становили менше ніж одну з десяти виявлених осіб, тоді як частка неповнолітніх дещо зменшилася і склала близько 9% від усіх виявлених осіб.

Окремо було нараховано майже 13 мільйонів українських біженців на в’їзд на зовнішніх сухопутних кордонах ЄС з України та Молдови в період з 24 лютого 2022 року до кінця року. За цей же період на тих же ділянках кордону на виїзд було зареєстровано 10 млн громадян України.

Як повідомлялося, Сенат Чехії в середу схвалив поправку до закону про українських біженців, відомого як lex Ukraine, про продовження режиму тимчасового захисту для них на один рік — до кінця березня 2024-го, зміни набудуть чинності після підписання президентом.

Економічна Правда За матеріалами:

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