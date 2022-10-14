Кількість криптобанкоматів у Європі оновила максимум — Finance.ua

Кількість криптобанкоматів у Європі оновила максимум Вчора 02:28 — Фінтех і Картки

Кількість криптобанкоматів у Європі оновила максимум

Кількість криптобанкоматів у Європі досягла рекордного рівня.

На це вказують дані ресурсу CoinATMradar, який відстежує встановлення таких машин по всьому світу.

Станом на момент написання огляду, в Європі встановлено близько 1459 криптобанкоматів. Для порівняння, у 2017 році європейцям було доступно лише близько 350 таких машин.

Зростання банкоматів у Європі становить 5% від початку року і 10% порівняно з попереднім роком. Водночас минулого року кількість банкоматів становила приблизно 1324.

Зростання кількості криптобанкоматів зафіксовано незважаючи на те, що 10 жовтня 2022 року Комітет Європарламенту підтримав законопроєкт MiCA. На тлі ухвалення документа учасники місцевої криптоспільноти зіткнуться з посиленням регуляторних норм.

cryptomisto За матеріалами:

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