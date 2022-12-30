Кількість IPO у світі в 2022 році скоротилася на 45%. Четвертий квартал став найгіршим за понад 10 років — Finance.ua

Кількість IPO у світі в 2022 році скоротилася на 45%. Четвертий квартал став найгіршим за понад 10 років Сьогодні 12:36 — Фондовий ринок

Кількість IPO у світі в 2022 році скоротилася на 45%. Четвертий квартал став найгіршим за понад 10 років

Кількість IPO у світі цього року скоротилася на 45% до 1333 року на тлі нестабільної ринкової конʼюнктури, зростання відсоткових ставок та інфляції.

Про це свідчить дослідження консалтингової компанії EY, пише Business Insider.

Попри загальне падіння, винятком став сектор енергетики. На цьому ринку стався сплеск IPO, оскільки ціни на нафту та газ різко зросли. На його частку припало 22% доходу, порівнюючи з 6% рік тому ($39,9 млрд).

Через зниження обсягу IPO різко впав і дохід, залучений цього року, — на 61% до $179,5 млрд.

За четвертий квартал на публічний ринок вийшли лише 334 компанії по всьому світу, отримавши дохід в обсязі $31,9 млрд, що є найнижчим показником запусків та доходу більш ніж за 10 років.

Щодо географічного фактора, то в лідерах були країни Близького Сходу, Китай та деякі країни АСЕАН.

Щодо Північної та Південної Америки, то там обсяг IPO впав на 76% — до 130, а виторг упав на 95% — до $9 млрд. Біржа Nasdaq провела 81 IPO, Нью-Йоркська фондова біржа — 9, а фондова біржа Торонто — 13.

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