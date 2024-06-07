Кількість блокувань податкових накладних збільшилась — ЄБА Сьогодні 15:35 — Казна та Політика

Кількість блокувань податкових накладних збільшилась — ЄБА

Виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації повідомляє про збільшення числа випадків блокування податкових накладних, що може свідчити про спроби чинити тиск на бізнес.

В Європейській Бізнес Асоціації констатують збільшення випадків блокувань податкових накладних, яке може бути повʼязане зі спробами тиску на бізнес. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

«Асоціація спостерігає збільшення повідомлень від членських компаній про випадки блокування податкових накладних, які можуть бути пов’язані зі спробами тиску на бізнес. І, на жаль, наразі ми не бачимо результативних дій щодо боротьби з корупційними проявами чи зловживанням повноваженнями" — зазначила Деревʼянко.

За її словами, ЄБА ініціювала пропозицію провести аудит системи блокувань податкових накладних, однак в Асоціації переконані, що це мала б робити незалежна антикорупційна інституція.

«Нам видається несправедливим, що тиск податкової служби чи правоохоронних органів найбільше відчуває на собі доброчесний бізнес, який веде прозору діяльність. Тоді як компанії в тіні залишаються здебільшого поза увагою згаданих органів. Асоціація переконана, що подібні методи тиску не мають бути, особливо зараз, коли компанії обтяжені численними проблемами воєнного часу», -додала Деревʼянко.

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