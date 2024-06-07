Кількість блокувань податкових накладних збільшилась — ЄБА — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кількість блокувань податкових накладних збільшилась — ЄБА

Казна та Політика
34
Кількість блокувань податкових накладних збільшилась — ЄБА
Кількість блокувань податкових накладних збільшилась — ЄБА
Виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації повідомляє про збільшення числа випадків блокування податкових накладних, що може свідчити про спроби чинити тиск на бізнес.
В Європейській Бізнес Асоціації констатують збільшення випадків блокувань податкових накладних, яке може бути повʼязане зі спробами тиску на бізнес. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.
«Асоціація спостерігає збільшення повідомлень від членських компаній про випадки блокування податкових накладних, які можуть бути пов’язані зі спробами тиску на бізнес. І, на жаль, наразі ми не бачимо результативних дій щодо боротьби з корупційними проявами чи зловживанням повноваженнями" — зазначила Деревʼянко.
За її словами, ЄБА ініціювала пропозицію провести аудит системи блокувань податкових накладних, однак в Асоціації переконані, що це мала б робити незалежна антикорупційна інституція.
«Нам видається несправедливим, що тиск податкової служби чи правоохоронних органів найбільше відчуває на собі доброчесний бізнес, який веде прозору діяльність. Тоді як компанії в тіні залишаються здебільшого поза увагою згаданих органів. Асоціація переконана, що подібні методи тиску не мають бути, особливо зараз, коли компанії обтяжені численними проблемами воєнного часу», -додала Деревʼянко.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.