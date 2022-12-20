Кільцева електричка у Києві продовжує рух, але не за графіком — Finance.ua

Кільцева електричка у Києві продовжує рух, але не за графіком Сьогодні 10:45

У Kyiv City Express заявили, що через обмежений ліміт потужності по Київській області та періодичне пропадання напруги назбиралась низка затримок на всьому кільцю.

Про це повідомляє Kyiv City Express у Telegram.

«Це означає, що кільцева електричка продовжує рух, але не за графіком. Приносимо вибачення», — йдеться у повідомленні.

Так, повідомляється про наступні затримки:

7301 +7 хв

7303 +4 хв

7306 +1 год. 11 хв

7305 +40 хв

7405 +37 хв

7406 +25 хв

7408 + 41 хв

7308 + 39 хв

7310 +9 хв

7410 +20 хв

7407 +1 год. 11 хв

7307 +30 хв

7412 +32 хв

7312 +30 хв.

Внаслідок російських обстрілів у Києві продовжуються аварійні відключення електроенергії, через ремонти у столиці попередили про можливі перебої з водопостачанням протягом двох годин.

Вранці 20 грудня через різкі перепади напруги не працювала наземна частина червоної гілки метро — від станції «Арсенальна» до станції «Лісова». О 9:12 пресслужба метро повідомила, що рух поїздів відновили.

Укрінформ За матеріалами:

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