Кільцева електричка у Києві продовжує рух, але не за графіком — Finance.ua
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Кільцева електричка у Києві продовжує рух, але не за графіком

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У Kyiv City Express заявили, що через обмежений ліміт потужності по Київській області та періодичне пропадання напруги назбиралась низка затримок на всьому кільцю.
Про це повідомляє Kyiv City Express у Telegram.
«Це означає, що кільцева електричка продовжує рух, але не за графіком. Приносимо вибачення», — йдеться у повідомленні.
Так, повідомляється про наступні затримки:
  • 7301 +7 хв
  • 7303 +4 хв
  • 7306 +1 год. 11 хв
  • 7305 +40 хв
  • 7405 +37 хв
  • 7406 +25 хв
  • 7408 + 41 хв
  • 7308 + 39 хв
  • 7310 +9 хв
  • 7410 +20 хв
  • 7407 +1 год. 11 хв
  • 7307 +30 хв
  • 7412 +32 хв
  • 7312 +30 хв.
Внаслідок російських обстрілів у Києві продовжуються аварійні відключення електроенергії, через ремонти у столиці попередили про можливі перебої з водопостачанням протягом двох годин.
Вранці 20 грудня через різкі перепади напруги не працювала наземна частина червоної гілки метро — від станції «Арсенальна» до станції «Лісова». О 9:12 пресслужба метро повідомила, що рух поїздів відновили.
За матеріалами:
Укрінформ
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