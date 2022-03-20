Кібервійна: з 15 лютого було понад 3 000 DDoS-атак — Finance.ua
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Кібервійна: з 15 лютого було понад 3 000 DDoS-атак

Вчора 08:29Фінтех і Картки
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Кількість кібератак на критичну інформаційну інфраструктуру України не знижується від початку воєнних дій. Від 15 лютого Україна зазнала понад 3 000 DDoS-атак.
Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.
Російські хакери атакують інформаційну інфраструктуру. Найпопулярнішими видами атак залишаються фішингові розсилання, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та DDoS-атаки. Рекордом стали 275 DDoS-атак на день. Найпотужніші у своєму піку перевищували 100 Gbps.
«Хакери насамперед атакують інформаційні ресурси державних органів, установ і компаній фінансового сектору та сфери телекомунікацій. Попри це, всі сервіси працюють і доступні для користувачів. Провайдери і оператори справляються з кібератаками на свої мережі. Більшість проблем у роботі мереж пов’язана з фізичними пошкодженнями, які також вдається швидко усувати», — зазначили у відомстві.
За матеріалами: Економічна Правда
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