Кіберполіція викрила шахраїв: «здавали» житло, якого не існує, біженцям — Finance.ua

Кіберполіція викрила шахраїв: «здавали» житло, якого не існує, біженцям

Вчора 16:12 — Кримінал

Кіберполіція викрила шахраїв: «здавали» житло, якого не існує, біженцям

Кіберполіція викрила шахраїв, які «здавали» неіснуюче житло біженцям. Фігуранти заробляли на тих, хто був змушений рятуватися від війни у західних регіонах України. Зловмисники брали передплату, а потім зникали.

Про це повідомляється на сайті кіберполіції.

Двоє чоловіків розміщували в інтернеті оголошення щодо надання в оренду неіснуючих квартир. Зловмисники пропонували житло у західних регіонах України, орієнтуючись на потреби біженців.

Фігуранти просили передплату на картку — від 2 000 до 10 000 гривень за об’єкт. Отримавши гроші, правопорушники блокували номери клієнтів та більше не виходили на зв’язок.

Один з фігурантів наразі перебуває на тимчасово окупованій території Донеччини. В оселі його спільника, жителя Одеси, правоохоронці провели обшук. За результатами вилучено мобільні телефони та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

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