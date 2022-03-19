Кіберполіція викрила шахраїв: «здавали» житло, якого не існує, біженцям — Finance.ua
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Кіберполіція викрила шахраїв: «здавали» житло, якого не існує, біженцям

Вчора 16:12Кримінал
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Кіберполіція викрила шахраїв: «здавали» житло, якого не існує, біженцямКіберполіція викрила шахраїв: «здавали» житло, якого не існує, біженцям
Кіберполіція викрила шахраїв, які «здавали» неіснуюче житло біженцям. Фігуранти заробляли на тих, хто був змушений рятуватися від війни у західних регіонах України. Зловмисники брали передплату, а потім зникали.
Про це повідомляється на сайті кіберполіції.
Двоє чоловіків розміщували в інтернеті оголошення щодо надання в оренду неіснуючих квартир. Зловмисники пропонували житло у західних регіонах України, орієнтуючись на потреби біженців.
Фігуранти просили передплату на картку — від 2 000 до 10 000 гривень за об’єкт. Отримавши гроші, правопорушники блокували номери клієнтів та більше не виходили на зв’язок.
Один з фігурантів наразі перебуває на тимчасово окупованій території Донеччини. В оселі його спільника, жителя Одеси, правоохоронці провели обшук. За результатами вилучено мобільні телефони та банківські картки.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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