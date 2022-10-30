Kia знімає з виробництва одну із своїх моделей — Finance.ua

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Kia знімає з виробництва одну із своїх моделей

Технології&Авто
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Ліфтбек Kia Stinger готується до відставки: за інформацією корейських ЗМІ, виробництво буде припинено у квітні 2023 року.
Kia знімає з виробництва одну із своїх моделей
За словами експертів, Stinger так і не став популярним: навіть у рідній Кореї, де найвища лояльність покупців до місцевого автопрому, за перші дев’ять місяців цього року продано лише 1499 таких машин. У США за цей же час продано сім тисяч Стінгерів, а в Європі близько 650 екземплярів.
В Kia уже заявили, що спадкоємця у Стінгера не буде.
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Нагадаємо, Kia Stinger — чотирьохдверний ліфт бек бізнес-класу, що виготовляється корейською компанією Kia Motors з 2017 року. Технічно Стінгер збудований на шасі Genesis G80. Від нього Kia отримала поздовжньо встановлений двигун, незалежну підвіску всіх коліс, задній або повний привід. Стандартно автомобіль пропонується з 8-швидкісною автоматичною коробкою передач. У гамі двигунів були: 2.0 T-GDI turbo I4 255 к.с., 3.0 T-GDI twin-turbo V6 370 к.с. та 2.2 CRDi (diesel) I4 200 к.с..
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За матеріалами:
mmr.ua
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