Kia за три роки планує інвестувати у робототехніку майже $22 мільярди — Finance.ua

Kia за три роки планує інвестувати у робототехніку майже $22 мільярди Сьогодні 22:32 — Технології&Авто

Kia за три роки планує інвестувати у робототехніку майже $22 мільярди

Південнокорейська компанія Kia планує до 2026 року інвестувати 21,9 млрд доларів у сферу роботехніки.

Згідно зі звітом компанії, Kia також планує у 2024 році представити нового робота у співпраці з американською робототехнічною компанією Boston Dynamics, яка була придбана у 2021 році материнською компанією Kia — Hyundai Motor Group.

Попри те, що у звіті не уточнюється, який саме тип робота це буде, у документі зазначається, що Kia продовжить пошук «нових можливостей для бізнесу, таких як робототехнічна логістика та служби доставки без персоналу».

«План представити нового робота у 2024 році є одним із багатьох напрямків досліджень і розробок робототехніки, над якими зараз працює Hyundai Motor Group. Ми працюємо над розробкою різних типів роботів. Але про наступний рік нічого ще не підтверджено», — сказав представник компанії.

У звіті наголошується, що попит на роботів зростатиме з огляду на збільшення частоти їх застосування у багатьох секторах суспільства.

Укрінформ За матеріалами:

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