Kia за три роки планує інвестувати у робототехніку майже $22 мільярди — Finance.ua
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Kia за три роки планує інвестувати у робототехніку майже $22 мільярди

Технології&Авто
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Kia за три роки планує інвестувати у робототехніку майже $22 мільярди
Kia за три роки планує інвестувати у робототехніку майже $22 мільярди
Південнокорейська компанія Kia планує до 2026 року інвестувати 21,9 млрд доларів у сферу роботехніки.
Про це повідомляє The Korea Herald.
Згідно зі звітом компанії, Kia також планує у 2024 році представити нового робота у співпраці з американською робототехнічною компанією Boston Dynamics, яка була придбана у 2021 році материнською компанією Kia — Hyundai Motor Group.
Попри те, що у звіті не уточнюється, який саме тип робота це буде, у документі зазначається, що Kia продовжить пошук «нових можливостей для бізнесу, таких як робототехнічна логістика та служби доставки без персоналу».
«План представити нового робота у 2024 році є одним із багатьох напрямків досліджень і розробок робототехніки, над якими зараз працює Hyundai Motor Group. Ми працюємо над розробкою різних типів роботів. Але про наступний рік нічого ще не підтверджено», — сказав представник компанії.
У звіті наголошується, що попит на роботів зростатиме з огляду на збільшення частоти їх застосування у багатьох секторах суспільства.
За матеріалами:
Укрінформ
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