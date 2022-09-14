Kia відкликає 20 тисяч нових Sportage — Finance.ua
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Kia відкликає 20 тисяч нових Sportage

Технології&Авто
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Kia відкликає 20 тисяч нових Sportage
Kia відкликає 20 тисяч нових Sportage
Національне управління з безпеки дорожнього руху США (NHTSA) підтвердило, що на 19 701 автомобілі, випущеному на заводі в Джорджії з 12 січня по 8 серпня 2022 року, може бути неправильно затягнута гайка генератора, що забезпечує з’єднання між клемою генератора дротів акумуляторної батареї.
Це може мати погані наслідки — Kia встановила, що через дефект Sportage може раптово заглухнути, а при несприятливому збігу обставин стрибки напруги можуть стати причиною іскріння і навіть призвести до займання моторного відсіку.
Автовиробник запевняє, що поки проблема з неправильно затягнутою гайкою не спровокувала нещасні випадки чи аварії, проте з 23 вересня всіх власників Kia Sportage з вищезгаданої партії буде запрошено до офіційних дилерів для усунення несправності. Вважається, що дефект стосується лише кросоверів на ринку США.
За матеріалами:
Телеканал 24
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