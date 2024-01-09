Kia, Toyota та Ford стали найкращими автомобілями 2023 року в Північній Америці — Finance.ua
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Kia, Toyota та Ford стали найкращими автомобілями 2023 року в Північній Америці

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Опубліковано результат 30-ї церемонії вручення премії «Найкращий автомобіль року в Північній Америці» (NACTOY), що охоплює легкові автомобілі, кросовери та пікапи.
Це щорічна автомобільна премія, яка визначається голосуванням на Північноамериканському міжнародному автосалоні, що проходить у січні у Детройті. У журі входить близько 50 журналістів та експертів.
Премія NACTOY, яка цьогоріч відзначила ювілей, провела перший етап голосування влітку 2023 року, включивши до списку 52 потенційних переможців. До списку дев’яти фіналістів, вибраних у вересні, увійшли Toyota Prius, Hyundai Ioniq 6 та Honda Accord у категорії кращих легкових автомобілів. У змаганні за звання найкращого кросовера брали участь електричний Genesis GV70, Kia EV9 та Hyundai Kona/Kona EV. В категорії пікапів боролися Chevrolet Silverado EV, Chevrolet Colorado та Ford Super Duty.
У результаті найкращими були визнані Toyota Prius у категорії легкових автомобілів, Kia EV9 у сегменті кросоверів та Ford Super Duty у категорії пікапів.
Раніше стало відомо, що Honda збудує новий завод у Канаді.
За матеріалами:
MMR
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