Kia представила оновлений хетчбек Picanto (Фото) — Finance.ua
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Kia представила оновлений хетчбек Picanto (Фото)

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Kia представила оновлений хетчбек Picanto (Фото)
Kia представила оновлений хетчбек Picanto (Фото)
Компанія Kia представила оновлений хетчбек Kia Picanto. Для його третього покоління це вже другий плановий рестайлінг, але цього разу дрібницями він не обмежився — автомобіль в буквальному сенсі змінив імідж.
Kia представила оновлений хетчбек Picanto (Фото)
В основу дизайну хетчбека лягла вже знайома стилістика, яку в Kia називають Opposites United або «Єдність протилежностей». Вона відображена в нових фарах (у топ-версіях вони світлодіодні і з'єднані між собою смужкою, що світиться), бамперах, капоті та навіть крилах.
Прості і нічим не примітні раніше ліхтарі зроблені в тому ж стилі, що і фари, отримавши аналогічну перемичку, що світиться.
Інтер'єр майже не змінився. Головним нововведенням у ньому стала цифрова панель приладів, що поєднує в собі кольоровий екран по центру і дисплеї з боків від нього, але встановлювати її будуть лише в дорогих версіях моделі. У «базі» залишилися звичні аналогові шкали.
У Європі Kia Picanto пропонуватиметься із двома атмосферними двигунами MPI об'ємом 1,0 і 1,2 літра, що видають 67 та 84 к.с. відповідно. Обидва двигуни можуть поєднуватися з п’ятиступінчастою МКПП або створеним на її основі «роботом» з одним зчепленням.
За матеріалами:
MMR
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