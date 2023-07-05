Kia представила оновлений хетчбек Picanto (Фото) — Finance.ua

Kia представила оновлений хетчбек Picanto (Фото)
Компанія Kia представила оновлений хетчбек Kia Picanto. Для його третього покоління це вже другий плановий рестайлінг, але цього разу дрібницями він не обмежився — автомобіль в буквальному сенсі змінив імідж.
В основу дизайну хетчбека лягла вже знайома стилістика, яку в Kia називають Opposites United або «Єдність протилежностей». Вона відображена в нових фарах (у топ-версіях вони світлодіодні і з'єднані між собою смужкою, що світиться), бамперах, капоті та навіть крилах.
Прості і нічим не примітні раніше ліхтарі зроблені в тому ж стилі, що і фари, отримавши аналогічну перемичку, що світиться.
Інтер'єр майже не змінився. Головним нововведенням у ньому стала цифрова панель приладів, що поєднує в собі кольоровий екран по центру і дисплеї з боків від нього, але встановлювати її будуть лише в дорогих версіях моделі. У «базі» залишилися звичні аналогові шкали.
У Європі Kia Picanto пропонуватиметься із двома атмосферними двигунами MPI об'ємом 1,0 і 1,2 літра, що видають 67 та 84 к.с. відповідно. Обидва двигуни можуть поєднуватися з п’ятиступінчастою МКПП або створеним на її основі «роботом» з одним зчепленням.
Поділитися новиною