Kia представила новий хетчбек (Фото) — Finance.ua

Kia представила новий хетчбек (Фото) Сьогодні 04:13

Kia представила новий хетчбек (Фото)

Корейська компанія Kia представила хетчбек, що замінить модель Rio. Йдеться про Kia K3 з п’ятидверним кузовом. Розміри автомобіля зросли порівняно з Kia Rio, а початкова комплектація покращилась. Також у модельному ряду з’явилася спортивна версія GT-Line.

Хетчбек Kia K3 представлений у багатій комплектації GT-Line з агресивними бамперами, 17-дюймовими дисками та підрульовими пелюстками для перемикання передач. Базова комплектація включає шість подушок безпеки, систему ESP, легкосплавні 15-дюймові колеса, кондиціонер та медіасистему з 8-дюймовим сенсорним екраном.

Колісна база залишилася такою ж (2670 мм), але хетчбек на 25 сантиметрів коротший і на 2 сантиметри вищий за седан. Об'єм багажника становить 390 літрів.

Покупці зможуть вибирати між двигунами з об'ємом 1,6 літра (123 кінських сили) та 2,0 літра (152 кінські сили). Для 1,6-літрового мотора доступна 6-ступінчаста механічна коробка передач або АКПП, тоді як для потужнішого двигуна обов’язковою є 6-ступінчаста АКПП.

Початок продажів Kia K3 у кузові хетчбек заплановано на 2024 рік.

MMR За матеріалами:

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