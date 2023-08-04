Kia назвала дату прем'єри оновленого седана K3 — Finance.ua
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Kia назвала дату прем'єри оновленого седана K3

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Kia назвала дату прем'єри оновленого седана K3
Kia назвала дату прем'єри оновленого седана K3
Корейська компанія Kia готує до виходу новий Kia K3. Його світова прем'єра відбудеться у столиці Мексики Мехіко 8 серпня о 20.00 за місцевим часом.
Про це йдеться в офіційному прес-релізі корейського виробника.
Презентація Kia K3 у Мексиці буде приурочена до святкування 8-ї річниці Kia в регіоні. Новий седан, за словами виробника, поєднує в собі витончений дизайн та просторий салон і має привернути увагу покупців із вищого сегменту.
Характеристики нового Kia K3 поки що засекречені.
Kia K3 він же Kia Cerato — це компактні автомобілі, що виробляються концерном Kia з 2004 року.
Раніше повідомлялось, що Kia серйозно оновить кросовер Sorento. У моторній гамі, швидше за все, залишаться 2,5-літрові бензинові «четвірки» потужністю 182−285 к.с., 3,5-літровий «атмосферник» V6 на 272 к.с., 202-сильний дизельний двигун Smartstream об'ємом 2, 2 літри та гібридні силові установки на базі 1,6-літрового бензинового турбомотора T-GDI потужністю 230−265 кінських сил.
За матеріалами:
MMR
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