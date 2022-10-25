Кеті Вуд спрогнозувала зростання капіталізації BTC до $4,5 трлн — Finance.ua
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Кеті Вуд спрогнозувала зростання капіталізації BTC до $4,5 трлн

Фінтех і Картки
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Кеті Вуд спрогнозувала зростання капіталізації BTC до $4,5 трлн
Кеті Вуд спрогнозувала зростання капіталізації BTC до $4,5 трлн
Голова керуючої компанії ARK Invest Кеті Вуд в інтерв’ю Пітеру Маккормаку в рамках подкасту What Bitcoin Did розповіла про свої очікування щодо капіталізації першої криптовалюти.
Вона спрогнозувала зростання показника до $4,5 трлн, коли Bitcoin торгувався на рівні $250. Саме тоді Вуд попросила відомого економіста Артура Лаффера дослідити white paper цифрового золота.
CEO ARK Invest цікавили перспективи Bitcoin як розрахункової одиниці, засоби збереження вартості та обігу. Лаффер позитивно відгукнувся про першу криптовалюту.
«Я шукав це відтоді, як ми відмовилися від золотого стандарту. Bitcoin — заснована на правилах грошова система», — заявив він.
Лаффер також порівняв перспективи капіталізації цифрового золота із розміром монетарної бази США.
Вуд додала, що саме ця розмова спонукала її негайно інвестувати понад $100 000 у Bitcoin, що за курсом $250 дорівнювало 400 BTC (понад $7,7 млн на момент написання).
Раніше Bitcoin-максималіст та засновник MicroStrategy Майкл Сейлор спрогнозував новий історичний максимум ціни першої криптовалюти у найближчі чотири роки.
Нагадаємо, у жовтні інвестор та зірка телевізійного шоу Shark Tank Кевін О’Лірі заявив, що котирування цифрового золота відновлять зростання після ухвалення законопроєкту про регулювання стейблкойнів.

Криптовалюти: швидкі гроші чи стабільний дохід на майбутнє?

За матеріалами:
Forklog
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