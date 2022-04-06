Казино, сауна та вертолітний майданчик: віртуальну мегаяхту продають за $400 млн — Finance.ua

Казино, сауна та вертолітний майданчик: віртуальну мегаяхту продають за $400 млн

Вчора 04:12 — Фінтех і Картки

Казино, сауна та вертолітний майданчик: віртуальну мегаяхту продають за $400 млн, cyberyachts.com

Компанія Cyber ​​Yachts, яка відома своїми елітними віртуальними яхтами, збирається побити власний рекорд і виставила на продаж судно за $400 млн. Попри таку солідну вартість, володіти яхтою можна буде лише у метавсесвіті.

Як повідомили на сайті компанії , яхта Indah (в перекладі з індонезійської — «красуня») — це 120-метрове судно, спроектоване відомим дизайнером яхт Лукашем Опалінські. Заплатити за таке судно можна Bitcoin, Ethereum (ETH) або Bitcoin Latinum (LTNM).

«Пристрасть до знаходження на воді — саме те, що спонукає мене створювати незвичайні судна, розроблені для встановлення нових галузевих стандартів і нового вимірювання досвіду яхтингу», — каже дизайнер. Він стверджує, що прагнув досягти гармонії між формою та функціональністю.

Indah відрізняється революційним дизайном та має казино, тренажерний зал, сауну, вертолітний майданчик та 12 обладнаних кают, які можуть вмістити 24 гостя. Максимальна швидкість яхти — 24 вузла, а дальність ходу — 7 тис. морських миль.

«Відвідати» таку яхту можна буде під час VIP-івентів або онлайн-ігор у метавсесвіті, створеному Cyber ​​Yachts. Допускається, що проект приверне інтерес з боку знаменитостей — їм буде надана можливість подорожей островами та відвідування безлічі різних ігрових майданчиків.

Cyber ​​Yachts добре відома на ринку невзаємозамінних токенів (NFT). Згідно з прогнозом американського інвестиційного банку Jeffries, до 2027 року капіталізація цього ринку подвоїться до $16 млрд, а до 2050-го він зросте до $80 млрд.

Водночас експерти інвестиційних банків Goldman Sachs і Morgan Stanley вважають, що ринок метавсесвітів має потенціал зрости до $8 трлн. Як перспективний бізнес-концепт метавсесвіт розглядає і Bank of America — стратеги банку зазначили, що цьому сприяє поширення криптовалют у світі.

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