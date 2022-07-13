Казахстан запровадив «плаваючі» податкові ставки для майнерів — Finance.ua
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Казахстан запровадив «плаваючі» податкові ставки для майнерів

Фінтех і Картки
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Президент Казахстану підписав законопроект щодо запровадження підвищених податкових ставок для криптомайнерів. Їх розмір залежатиме від кількості електроенергії, яка використовується для установок, та середньої ціни на електроенергію.
Ставки коливаються в діапазоні 1-10 казахстанського тенге (близько 0,07–0,7 грн) за кожний кіловат. Якщо тариф зросте до 5-10 тенге, то майнери мають платити по 10 тенге за 1 кВт/год електроенергії.
Найбільш економічнішим стане майнінг на основі відновлюваних джерел. У такому разі компанії заплатять лише 1 тенге за 1 кВт/год.

Енергетичні проблеми Казахстану

Минулої зими Казахстан зіткнувся з дефіцитом енергії. Влада звинувачувала в цьому масовий наплив майнерів — вони емігрували сюди після заборони Китаю.
Але уряд Токаєва зовсім не прагне заважати промисловості розвиватися. Місяць тому влада запустила пілотний проект співпраці між крипто-біржами та місцевими банками. А до кінця року місцевий регулятор видасть ліцензії блокчейн-компаніям. Крім того, Казахстан має плани стати регіональним центром криптовалют.
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