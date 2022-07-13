Казахстан запровадив «плаваючі» податкові ставки для майнерів — Finance.ua

Казахстан запровадив «плаваючі» податкові ставки для майнерів
Президент Казахстану підписав законопроект щодо запровадження підвищених податкових ставок для криптомайнерів. Їх розмір залежатиме від кількості електроенергії, яка використовується для установок, та середньої ціни на електроенергію.
Ставки коливаються в діапазоні 1-10 казахстанського тенге (близько 0,07–0,7 грн) за кожний кіловат. Якщо тариф зросте до 5-10 тенге, то майнери мають платити по 10 тенге за 1 кВт/год електроенергії.
Найбільш економічнішим стане майнінг на основі відновлюваних джерел. У такому разі компанії заплатять лише 1 тенге за 1 кВт/год.
Енергетичні проблеми Казахстану
Минулої зими Казахстан зіткнувся з дефіцитом енергії. Влада звинувачувала в цьому масовий наплив майнерів — вони емігрували сюди після заборони Китаю.
Але уряд Токаєва зовсім не прагне заважати промисловості розвиватися. Місяць тому влада запустила пілотний проект співпраці між крипто-біржами та місцевими банками. А до кінця року місцевий регулятор видасть ліцензії блокчейн-компаніям. Крім того, Казахстан має плани стати регіональним центром криптовалют.
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