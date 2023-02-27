Казахстан ліквідував торгове представництво в росії — Finance.ua

Казахстан ліквідував торгове представництво в росії
Уряд Казахстану прийняв ухвалу від 22 лютого 2023 року «Про деякі питання Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан», яким ліквідував торгове представництво в РФ.
Про це повідомляє Zakon.kz.
«Ліквідувати державну установу „Торгове представництво Республіки Казахстан у російській федерації“ Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан», — йдеться у документі.
Документ набув чинності з дня його підписання.
На початку лютого в Міністерстві торгівлі Казахстану пояснили, що закривають торгпредство в росії тому, що вже вирішено всі поставлені перед ним завдання. У зв’язку з цим у рамках оптимізації його співробітників вирішено направити до інших країн.
У відомстві додали, що це рішення не вплине на функціонування торговельного представництва Росії в Казахстані та на розвиток двостороннього торговельно-економічного співробітництва загалом.
Також у Мінторгівлі наголосили, що рф, як і раніше, є основним торговельно-економічним партнером Казахстану.
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