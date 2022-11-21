Катар підписав 27-річну угоду щодо поставок скрапленого природного газу Китаю — Finance.ua
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Катар підписав 27-річну угоду щодо поставок скрапленого природного газу Китаю

Енергетика
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QatarEnergy підписала 27-річну угоду про постачання скрапленого природного газу (СПГ) китайській компанії Sinopec — це є найдовшою угодою в галузі СПГ, оскільки нестабільні ринки змушують покупців шукати довгострокові угоди.
Про це пише Reuters.
«Після вторгнення росії в Україну в лютому конкуренція за СПГ стала інтенсивною, зокрема, Європа потребує величезних обсягів, щоб допомогти замінити російський трубопровідний газ, який раніше становив майже 40% імпорту континенту», — нагадує агентство.
«Цей день є важливою віхою для першої угоди купівлі-продажу за проєктом North Field East, це 4 мільйони тонн на 27 років для китайської компанії Sinopec», — заявив глава QatarEnergy Саад аль-Каабі в інтерв’ю агентству Reuters в Досі незадовго до підписання угоди.
«Це означає, що довгострокові угоди укладені і важливі як для продавця, так і для покупця», — сказав він.
Північне родовище є частиною найбільшого в світі газового родовища, яке Катар ділить з Іраном.
QatarEnergy раніше в цьому році підписала п’ять угод по проєкту North Field East.
«Ми дуже раді цій угоді з Sinopec, тому що у нас були довгострокові відносини в минулому, і це виводить наші відносини на нові висоти, оскільки у нас є угода про співпрацю, яка триватиме до 2050-х років», — сказав Каабі.
За його словами, переговори з іншими покупцями в Китаї та Європі, які хочуть мати безпеку поставок, тривають.
Катар вже є найбільшим світовим експортером СПГ, і його проєкт розширення Північного родовища зміцнить цю позицію і допоможе гарантувати довгострокові поставки газу в Європу, оскільки континент шукає альтернативи російським поставкам, додає Reuters.
«Я думаю, що нещодавня волатильність змусила покупців зрозуміти важливість довгострокових поставок», — сказав Каабі.
Раніше Reuters писало з посиланням на джерела, що національні нафтові компанії Китаю ведуть переговори з Катаром про інвестування в NFE.
За матеріалами:
Економічна Правда
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