Капітальні інвестиції в Україні у 2022 році впали на 40% — Finance.ua

Капітальні інвестиції в Україні у 2022 році впали на 40% Сьогодні 09:34 — Казна та Політика

Капітальні інвестиції в Україні у 2022 році впали на 40%

Обсяг капітальних інвестицій в Україні 2022 року скоротився на 39,2% і становив 409,7 мільярда гривень.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Відомство уточнило, що найбільше постраждала діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, де зафіксовано падіння капінвестицій на 83,3% - до 2,2 млрд грн, а також видавнича справа, радіо- і телемовлення — на 64,7%, до 2,2 млрд грн.

В операціях із нерухомим майном спад становив 53,4% - до 14,3 млрд грн, у держуправлінні та обороні - на 50,6%, до 36,5 млрд грн, у промисловості - 48,1%, до 126,1 млрд грн.

У складському господарстві було зафіксовано зростання одразу на 78,9% - до 23,3 млрд грн. Невелике зростання відбулося в лісовому господарстві та лісозаготівлі - 3,5%, до 1,5 млрд грн, і наукових дослідженнях і розробках — на 21,1%, до 3,2 млрд грн.

У регіональному зрізі найбільший обсяг капінвестицій у 2022 році зафіксовано:

у Дніпропетровській області - 40,478 млрд грн,

Київській — 31,169 млрд грн,

Львівській — 26,161 млрд грн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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