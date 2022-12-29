Канадський пенсійний фонд відмовився від інвестицій у криптовалюти — Finance.ua

Канадський пенсійний фонд відмовився від інвестицій у криптовалюти Сьогодні 06:51 — Фінтех і Картки

Канадський пенсійний фонд відмовився від інвестицій у криптовалюти

Найбільший канадський фонд CPP Investment з капіталом майже $400 млрд заявив, що більше не розглядає цифрові валюти, як один із перспективних інвестиційних напрямків.

Про це повідомляє Reuters.

Голова фонду Джон Грем підкреслив, що CPP Investment обслуговує майже 20 млн канадських пенсіонерів. Він врахував помилки інших фондів Канади, наприклад, фонду вчителів Онтаріо, який втратив $95 млн через крах FTX.

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Минулого року CPP Investments (CPPI) і лабораторія Alpha Generation Lab CPPI сформували робочу групу для аналізу бізнесу, пов’язаного з блокчейном і криптовалютою. Однак CPP Investment не поспішав із входженням у криптосферу, і в підсумку така стратегія виявилася правильною. Фонд зміг захистити капітал клієнтів і не зазнав жодних збитків у зв’язку із зануренням ринку в стан «криптозими».

Деякі великі пенсійні фонди почали інвестувати в цифрові валюти ще 2021 року.

Наприклад, австралійський Rest Super, що управляє активами на $46,8 млрд і обслуговує 1,8 млн пенсіонерів, вирішив придбати віртуальні активи в листопаді минулого року.

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