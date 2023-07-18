Канада запустить програму для постійного проживання для українських біженців — Finance.ua
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Канада запустить програму для постійного проживання для українських біженців

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Канада запустить програму для постійного проживання для українських біженців
Канада запустить програму для постійного проживання для українських біженців
Влада Канади запускає нову імміграційну програму для українських біженців. Вона дозволить українським сім'ям, які перебувають в країні, отримати статус постійних резидентів.
Про це сказав міністр з питань імміграції Шон Фрейзер. Як пояснив міністр, Канада надасть порятунок розділеним сім'ям, завдяки цій програмі возз'єднання, і допоможе їм облаштувати життя у нових громадах країни.
Право на участь у програмі матимуть українці, які проживають у Канаді з тимчасовим статусом і мають одного або більше членів сім'ї в цій державі.
Запуск програми заплановано на жовтень цього року. Програма буде безкоштовною і діятиме протягом року.
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Канаду виїхало багато українців. Влада країни з тих пір усіляко підтримує українських біженців. Зокрема, 18 березня минулого року Канада започаткувала тимчасову міграційну програму для українських громадян у зв’язку з війною.
Програма називається «Дозвіл на екстренні подорожі Канада-Україна» (CUAET). Це один із багатьох спеціальних заходів уряду Канади для підтримки народу України. В рамках цієї програми українцям і членам їхніх родин пропонується безкоштовний, розширений тимчасовий статус і надається дозвіл на роботу, навчання і перебування в Канаді того часу, поки стане безпечно для них повернутись додому.

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За матеріалами:
УНІАН
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