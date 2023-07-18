Канада запустить програму для постійного проживання для українських біженців — Finance.ua

Канада запустить програму для постійного проживання для українських біженців Сьогодні 08:03

Канада запустить програму для постійного проживання для українських біженців

Влада Канади запускає нову імміграційну програму для українських біженців. Вона дозволить українським сім'ям, які перебувають в країні, отримати статус постійних резидентів.

Про це сказав міністр з питань імміграції Шон Фрейзер. Як пояснив міністр, Канада надасть порятунок розділеним сім'ям, завдяки цій програмі возз'єднання, і допоможе їм облаштувати життя у нових громадах країни.

Право на участь у програмі матимуть українці, які проживають у Канаді з тимчасовим статусом і мають одного або більше членів сім'ї в цій державі.

Запуск програми заплановано на жовтень цього року. Програма буде безкоштовною і діятиме протягом року.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Канаду виїхало багато українців. Влада країни з тих пір усіляко підтримує українських біженців. Зокрема, 18 березня минулого року Канада започаткувала тимчасову міграційну програму для українських громадян у зв’язку з війною.

Програма називається «Дозвіл на екстренні подорожі Канада-Україна» (CUAET). Це один із багатьох спеціальних заходів уряду Канади для підтримки народу України. В рамках цієї програми українцям і членам їхніх родин пропонується безкоштовний, розширений тимчасовий статус і надається дозвіл на роботу, навчання і перебування в Канаді того часу, поки стане безпечно для них повернутись додому.

УНІАН За матеріалами:

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