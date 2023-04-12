Канада запровадила санкції щодо компанії Пригожина і Нацбанку білорусі — Finance.ua

Канада запровадила санкції щодо компанії Пригожина і Нацбанку білорусі Вчора 15:29 — Фондовий ринок

Канада запровадила санкції щодо компанії Пригожина і Нацбанку білорусі

Канада розширює санкції проти росії та білорусі у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Про це оголосили в Офісі прем’єр-міністра Джастіна Трюдо після його зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем.

«З метою підтримки тиску на російський режим прем’єр-міністр Трюдо оголосив про нові санкції проти 14 російських фізичних та 34 юридичних осіб, причетних до війни росії проти України, зокрема кількох, пов’язаних із групою „Вагнер“ і російським авіаційним сектором», — зазначають в офісі глави канадського уряду.

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Згідно з його інформацією, санкції запроваджуються щодо компанії «Конкорд менеджмент і консалтинг», яка належить засновнику ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину, Липецького механічного заводу, авіакомпанії «Волга-Днепр», науково-дослідного підприємства «Сапфір» та інших.

Окрім цього, Канада запровадила санкції проти президента Татарстану Рустама Мінніханова і його дружини, а також заступника міністра оборони рф Миколи Панкова.

Нові санкції стосуються також дев’яти білоруських фінансових установ, серед яких Нацбанк білорусі, «Белагропромбанк», «Статусбанк», «Пріорбанк», а також дочірні компанії російських «Сбербанку» та «ВТБ банку».

Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожується, а фізичним особам забороняється в’їзд у країну.

Від часу незаконної окупації росією Криму Канада запровадила санкції проти понад 2400 фізичних та юридичних осіб із росії, білорусі та України.

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Укрінформ За матеріалами:

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