Канада заборонила імпорт нафтопродуктів із росії — Finance.ua
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Канада заборонила імпорт нафтопродуктів із росії

11.03.2022, 20:22Енергетика
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Канада в рамках антиросійських санкцій забороняє імпорт нафтопродуктів із рф.
Про це йдеться на сайті канадського уряду, пише РИА Новости.
У зв’язку з новими поправками до спеціальних економічних заходів проти Росії «будь-яким особам у Канаді та будь-яким канадцям поза Канадою заборонено імпортувати, купувати або придбавати» низку нафтопродуктів «з росії або від будь-яких людей в росії».
Нагадаємо, раніше на саміті лідерів ЄС у Версалі було ухвалено рішення покінчити з енергетичною залежністю від росії у 2027 році. До цього часу Євросоюз має відмовитись від російського викопного палива — природного газу, вугілля та нафти.

Довідка Finance.ua:

  • голова Міненерго США Дженніфер Ґренхольм закликала нафтові компанії країни збільшити видобуток, щоб знизити ціну на «чорне золото»;
  • палата представників США схвалила заборону на імпорт російської нафти, природного газу та вугілля до Штатів;
  • Також президент Джо Байден оголосив, що США разом з G7 та Європейським Союзом будуть закликати до скасування статусу «найбільшого сприяння» для росії, що передбачає постійні нормальні торговельні відносини в США.
За матеріалами: РІА Новини
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