Канада виділить на проекти в Україні 21 мільйон доларів: на що підуть кошти — Finance.ua

Канада виділить на проекти в Україні 21 мільйон доларів: на що підуть кошти Сьогодні 11:33

Канада виділить понад 21 мільйон Канадських доларів (16 млн доларів США) на реалізацію проектів в Україні. Кошти розподілять між шістьма проектами.

«Внесок Канади у розмірі понад 21 мільйон доларів у фінансування проектів спрямований на зміцнення безпеки, підзвітності та стабілізації України перед обличчям агресії росії, що триває», — йдеться на сайті канадського уряду.

Більшу частину з виділеної суми отримає компанія Tetra Tech. Їй виділять 7,5 млн доларів, призначених для навчання та забезпечення обладнанням українських саперів. Крім того, гроші підуть на підвищення інформованості українського населення про мінну небезпеку.

Близько 5 млн доларів отримає Офіс спеціального представника Генерального секретаря ООН з сексуального насильства під час конфлікту. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку жертв сексуального насильства та допомогу правоохоронним органам у документуванні подібних злочинів.

Крім того, 4,8 млн доларів направлять організації Alinea International, яка залучена до реформування Нацполіції у військовому контексті. Ще 3 млн доларів перерахують на рахунок Німецького Фонду Маршалла США для підтримки українських медіа та громадянського суспільства на звільнених територіях.

Зазначається, що залишок коштів розподілять між програмою підтримки України ОБСЄ та організацією «Жіночі ініціативи за гендерну справедливість».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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