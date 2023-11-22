Канада виділить для української армії майже 1 млрд доларів — Finance.ua
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Канада виділить для української армії майже 1 млрд доларів

Казна та Політика
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Канада виділить для української армії майже 1 млрд доларів
Канада виділить для української армії майже 1 млрд доларів
Канада виділить Україні 1,3 млрд канадських доларів (понад 947 млн доларів США) на військову допомогу. Ці кошти будуть нараховані до 2026 року.
Про це свідчить економічний звіт, оприлюднений на сайті уряду Канади 21 листопада.
Зазначається, що кошти будуть виділені Україні протягом трьох років. Так, у період з 2023 до 2024 року Україна отримає від Канади 816 млн канадських доларів.
Також у 2024−2025 роках українська армія отримає допомогу на 318 млн канадських доларів, а у період з 2025 до 2026 року — 197 млн канадських доларів.
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З 2026 року військова допомога Україні у звіті позначається нульовою.
Попри те, що Канада розташована далеко від України, американська країна разом з США підтримала українців у загарбницькій війні, яку розв’язала росія.
Канада надала військову, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку, підтримала санкції проти росії. Також у травні 2022 року після звільнення півночі України прем'єр Канади Джастін Трюдо приїхав до Києва.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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