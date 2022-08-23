Канада вводить обмеження на інвестиції в альткоїни — Finance.ua

Канада вводить обмеження на інвестиції в альткоїни Вчора 02:43 — Фінтех і Картки

Канада вводить обмеження на інвестиції в альткоїни

Комісія з цінних паперів Онтаріо, Канада, запровадила обмеження на річні обсяги інвестування в альткоїни. Це відомо з оновлених правил користування канадськими біржами Newton та Bitbuy, пише Сryptocurrency.

За новою політикою користування, інвестори з дев’яти канадських провінцій (включно з Онтаріо, Саскачеван, Нова Шотландія) можуть витрачати не більше 30 000 канадських доларів (~$23 246) на рік на альткоїни.

У Newton зазначають, що у разі продажу альткоїнів інвестори можуть продовжувати наново інвестувати, але не перевищувати допустимий поріг. Також ліміт обнуляється після закінчення дванадцяти місяців.

При цьому криптовалютні інвестори можуть без обмежень купувати біткоїн (BTC), bitcoin cash (BCH), ether (ETH) та litecoin (LTC). Обмеження щодо альткоїнів також не поширюються на провінції Альберта, Манітоба, Квебек та Британську Колумбію.

У криптовалютній спільноті засудили такі обмеження.

Співзасновник екосистеми Ethereum Віталік Бутерін у твіттері підтримав учасників спільноти, які виступають проти ініціатив, які піднімають ETH над альткоїнами.

Проти обмежень також виступив голова BnkToTheFuture Саймон Діксон та керівник видання Bankless Девід Хоффман.

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