Канада скасувала санкційну поступку для "Північного потоку", на яку пішла задля Німеччини — Finance.ua

Канада скасувала санкційну поступку для "Північного потоку", на яку пішла задля Німеччини Сьогодні 10:38

Канада скасувала свою санкційну поступку щодо «Північного потоку», на яку погодилася влітку задля підтримки Німеччини, коли росія зупинила газопровід через нібито несправність турбіни.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, пише «Європейська правда».

Вона нагадала, що Канада 9 липня, після консультацій з партнерами, тимчасово призупинила санкції проти «Північного потоку», щоб турбіни Siemens з газопроводу можна було відремонтувати і повернути у Німеччину.

«Надавши цей виняток, уряд таким чином забрав у путіна формальний привід призупинити експорт газу до Європи. Коли це відбулося, путін відкрив свої реальні наміри, відмовляючись збільшити постачання по ПП1 до нормального рівня. росія фактично відмовилася прийняти відремонтовану турбіну, вона досі залишається у Німеччині», — зазначила Мелані Жолі.

Вона нагадала, що згодом у вересні на ділянці «Північного потоку» стався вибух, за першими висновками слідства у Швеції — внаслідок диверсії, і тепер взагалі невідомо, коли газопровід знов стане придатним до використання.

«З огляду на те, що путін вимушений був продемонструвати, що і не мав наміру відновлювати роботу ПП1 до звичайних обсягів, та що сам газопровід став непридатним до використання, уряд Канади вирішив відкликати призупинення санкцій, яке надавалося для того, щоб турбіни, які ремонтували на заводі Siemens у Монреалі, повернули до Німеччини», — заявила Мелані Жолі, додавши, що рішення обговорили з Україною, Німеччиною та іншими союзниками.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, лідери Канади й Німеччини захищали рішення піти на санкційний виняток для турбін, аргументуючи, що це не дало путіну розколоти Захід;

у кремлі заперечували, що росія сама своїми діями ускладнює повернення турбіни, яку Канада повернула після обслуговування під тиском Німеччини попри санкції. «Газпром» заявив, що отримав документацію щодо турбіни, але у нього «залишаються питання» до документів, а після того оголосив про поломку ще однієї турбіни «Північного потоку»;



у ніч на 26 вересня на обох гілках «Північного потоку» сталися витоки газу. Шведське розслідування наразі вважає, що інцидент був диверсією, оскільки на місці були виявлені сліди вибухових речовин.



посол Німеччини в Україні каже, що Берлін вже ні за яких обставин не повернеться до використання «Північного потоку» .



Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.