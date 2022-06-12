Камери на дорогах зафіксували понад 200 тис. порушень правил дорожнього руху за три тижні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Камери на дорогах зафіксували понад 200 тис. порушень правил дорожнього руху за три тижні

Вчора 11:45Особисті фінанси
7102
Камери на дорогах зафіксували понад 200 тис. порушень правил дорожнього руху за три тижніКамери на дорогах зафіксували понад 200 тис. порушень правил дорожнього руху за три тижні
Протягом трьох тижнів після поновлення роботи автофіксації порушень правил дорожнього руху оформлено понад 204 тис. постанов. Усього працюють 128 камер.
Про це повідомив заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Дізнатися факт фіксації порушення можна через сайт МВС або офіційний додаток «Штрафи ПДР», за допомогою якого можна сплатити вже винесені штрафи та оперативно отримувати повідомлення про нові постанови. Також у програмі є інформація про розміщення на карті камер.
Читайте також
Кожен користувач може самостійно завантажити програму. Після цього слід додати транспортний засіб. Внести державний номер авто та відповідний документ: серію та номер постанови або інформацію про власника машини
Якщо оплату штрафу здійснено протягом 10 днів з моменту винесення ухвали, то діє знижка 50%.

Порівняйте ціни і вигідно оформлюйте поліс автоцивілки за 15 хвилин на Finance.ua 🚗

За матеріалами: УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.