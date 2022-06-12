Камери на дорогах зафіксували понад 200 тис. порушень правил дорожнього руху за три тижні — Finance.ua

Камери на дорогах зафіксували понад 200 тис. порушень правил дорожнього руху за три тижні

Вчора 11:45 — Особисті фінанси

Камери на дорогах зафіксували понад 200 тис. порушень правил дорожнього руху за три тижні

Протягом трьох тижнів після поновлення роботи автофіксації порушень правил дорожнього руху оформлено понад 204 тис. постанов. Усього працюють 128 камер.

Про це повідомив заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Дізнатися факт фіксації порушення можна через сайт МВС або офіційний додаток «Штрафи ПДР», за допомогою якого можна сплатити вже винесені штрафи та оперативно отримувати повідомлення про нові постанови. Також у програмі є інформація про розміщення на карті камер.

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Кожен користувач може самостійно завантажити програму. Після цього слід додати транспортний засіб. Внести державний номер авто та відповідний документ: серію та номер постанови або інформацію про власника машини

Якщо оплату штрафу здійснено протягом 10 днів з моменту винесення ухвали, то діє знижка 50%.

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