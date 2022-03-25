Кафе та ресторани відновлюють роботу попри воєнний стан: частка відкритих закладів зросла з 14% до 38% — Finance.ua

Кафе та ресторани відновлюють роботу попри воєнний стан: частка відкритих закладів зросла з 14% до 38%
Наприкінці лютого у країні працювало лише 14% закладів у порівнянні з довоєнним показником 20 лютого.
Такі дані власного дослідження приводить компанія з автоматизації закладів Poster у своєму Telegram-каналі «Реве та стогне ресторатор». Дослідження ґрунтується на даних більш ніж 9000 закладів — клієнтів компанії в Україні.
З початку березня тенденція закриттів змінюється: ресторатори потрохи повертаються до роботи навіть попри воєнний стан. Сьогодні в країні працює 38% закладів і з кожним днем кількість кафе та ресторанів, що повертаються до роботи, зростає.
Наразі найбільша кількість відкритих закладів у регіонах, де немає активних бойових дій:
у Закарпатській області сьогодні працюють 84% закладів;
у Чернівецькій — 77%;
у Тернопільській — 73%;
у Хмельницькій — 75%;
в Івано-Франківській — 72%;
у Львівській — 69% від довоєнної кількості.
Інфографіка: https://t.me/restorator_reve
Інфографіка: https://t.me/restorator_reve
Для порівняння у Київській області відкрито тільки 16% закладів, у Києві — 18%, у Чернігівській області — працює лише 1% від клієнтів Poster у порівнянні із довоєнним показником.