Кафе та ресторани відновлюють роботу попри воєнний стан: частка відкритих закладів зросла з 14% до 38% — Finance.ua
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Кафе та ресторани відновлюють роботу попри воєнний стан: частка відкритих закладів зросла з 14% до 38%

Вчора 10:14Особисті фінанси
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Кафе та ресторани відновлюють роботу попри воєнний стан: частка відкритих закладів зросла з 14% до 38%Кафе та ресторани відновлюють роботу попри воєнний стан: частка відкритих закладів зросла з 14% до 38%
Наприкінці лютого у країні працювало лише 14% закладів у порівнянні з довоєнним показником 20 лютого.
Такі дані власного дослідження приводить компанія з автоматизації закладів Poster у своєму Telegram-каналі «Реве та стогне ресторатор». Дослідження ґрунтується на даних більш ніж 9000 закладів — клієнтів компанії в Україні.
З початку березня тенденція закриттів змінюється: ресторатори потрохи повертаються до роботи навіть попри воєнний стан. Сьогодні в країні працює 38% закладів і з кожним днем кількість кафе та ресторанів, що повертаються до роботи, зростає.
Наразі найбільша кількість відкритих закладів у регіонах, де немає активних бойових дій:
  • у Закарпатській області сьогодні працюють 84% закладів;
  • у Чернівецькій — 77%;
  • у Тернопільській — 73%;
  • у Хмельницькій — 75%;
  • в Івано-Франківській — 72%;
  • у Львівській — 69% від довоєнної кількості.
Інфографіка: https://t.me/restorator_reve Інфографіка: https://t.me/restorator_reve
Інфографіка: https://t.me/restorator_reve Інфографіка: https://t.me/restorator_reve
Для порівняння у Київській області відкрито тільки 16% закладів, у Києві — 18%, у Чернігівській області — працює лише 1% від клієнтів Poster у порівнянні із довоєнним показником.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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