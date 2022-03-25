Кафе та ресторани відновлюють роботу попри воєнний стан: частка відкритих закладів зросла з 14% до 38% — Finance.ua

Кафе та ресторани відновлюють роботу попри воєнний стан: частка відкритих закладів зросла з 14% до 38%

Вчора 10:14 — Особисті фінанси

Кафе та ресторани відновлюють роботу попри воєнний стан: частка відкритих закладів зросла з 14% до 38%

Наприкінці лютого у країні працювало лише 14% закладів у порівнянні з довоєнним показником 20 лютого.

Такі дані власного дослідження приводить компанія з автоматизації закладів Poster у своєму Telegram-каналі «Реве та стогне ресторатор» . Дослідження ґрунтується на даних більш ніж 9000 закладів — клієнтів компанії в Україні.

З початку березня тенденція закриттів змінюється: ресторатори потрохи повертаються до роботи навіть попри воєнний стан. Сьогодні в країні працює 38% закладів і з кожним днем кількість кафе та ресторанів, що повертаються до роботи, зростає.

Наразі найбільша кількість відкритих закладів у регіонах, де немає активних бойових дій:

у Закарпатській області сьогодні працюють 84% закладів;

у Чернівецькій — 77%;

у Тернопільській — 73%;

у Хмельницькій — 75%;

в Івано-Франківській — 72%;

у Львівській — 69% від довоєнної кількості.

Інфографіка: https://t.me/restorator_reve

Інфографіка: https://t.me/restorator_reve

Для порівняння у Київській області відкрито тільки 16% закладів, у Києві — 18%, у Чернігівській області — працює лише 1% від клієнтів Poster у порівнянні із довоєнним показником.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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