Кабмін звільнив Вітренка з посади голови «Нафтогазу» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін звільнив Вітренка з посади голови «Нафтогазу»

409
Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив голову правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
«Кабмін звільнив Юрія Вітренка», — написав він.
У наступному повідомленні народний обранець додав, що уряд проголосував одноголосно.
Раніше йшлося про те, Юрій Вітренко, ймовірно, піде з посади очільника НАК «Нафтогаз України». На його місце можуть призначити міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.