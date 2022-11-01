Кабмін звільнив Вітренка з посади голови «Нафтогазу» — Finance.ua

Кабмін звільнив Вітренка з посади голови «Нафтогазу» Вчора 15:40

Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив голову правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram

«Кабмін звільнив Юрія Вітренка», — написав він.

У наступному повідомленні народний обранець додав, що уряд проголосував одноголосно.

Раніше йшлося про те, Юрій Вітренко, ймовірно, піде з посади очільника НАК «Нафтогаз України». На його місце можуть призначити міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

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