Кабмін звільнив Вітренка з посади голови «Нафтогазу» — Finance.ua

Кабмін звільнив Вітренка з посади голови «Нафтогазу»
Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив голову правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
«Кабмін звільнив Юрія Вітренка», — написав він.
У наступному повідомленні народний обранець додав, що уряд проголосував одноголосно.
Раніше йшлося про те, Юрій Вітренко, ймовірно, піде з посади очільника НАК «Нафтогаз України». На його місце можуть призначити міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.
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