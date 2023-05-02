Кабмін зобов'язав "Укргідроенерго" направити до держбюджету дивіденди 2,2 млрд гривень із прибутку за 2022 рік — Finance.ua
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Кабмін зобов'язав "Укргідроенерго" направити до держбюджету дивіденди 2,2 млрд гривень із прибутку за 2022 рік

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Кабінет Міністрів зобов’язав приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» (Вишгород, Київська область) направити до державного бюджету дивіденди у розмірі 2,162 млрд гривень із прибутку за 2022 рік.
Про це йдеться у розпорядженні уряду від 28 квітня № 375.
Також Кабмін зобов’язав компанію направити 3,603 млрд гривень із прибутку за 2022 рік на фінансування відновлення зруйнованого та пошкодженого майна внаслідок ракетних ударів Російської Федерації, а також направити 6,019 млрд гривень із прибутку за 2022 рік на розвиток виробництва.
Як повідомляли Українськi Новини, окупанти завдали збитків «Укргідроенерго» на 40 млрд гривень.
До складу «Укргідроенерго» входять Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС, Дністровська ГЕС, Дністровська ГАЕС та Каховська ГЕС, загальна встановлена ​​потужність яких становить 5,745 ГВт.
100% акцій «Укргідроенерго» належать державі та перебувають в управлінні Міністерства енергетики.
За матеріалами:
Українські Новини
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